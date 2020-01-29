Зась предложил АТЦ СНГ практическое взаимодействие в борьбе с терроризмом

29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предложения о практическом взаимодействии в сфере борьбы с терроризмом высказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня в Москве на встрече с руководителем Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андреем Новиковым, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Подписан меморандум о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и АТЦ СНГ, в рамках которого мы можем осуществлять наше взаимодействие, - отметил Станислав Зась. - В частности, мы заинтересованы в возможности привлечения представителей АТЦ СНГ в учениях формирований сил спецназначения, входящих в КСОР ОДКБ".

Андрей Новиков в свою очередь констатировал, что АТЦ СНГ ведет большую координационную деятельность по организации работы по розыску преступников и террористов на пространстве СНГ: в базе данных АТЦ их более 7 тыс. Он высказал заинтересованность в привлечении военного потенциала ОДКБ для использования в антитеррористических мероприятиях, проводимых по линии АТЦ СНГ. "Полагаю, что есть необходимость отработки взаимодействия между военными государств - членов ОДКБ и силами спецназначения правоохранительных органов и спецслужб стран - участниц Содружества в ходе ежегодных учений "Антитеррор", - считает Андрей Новиков.

"Также на встрече обсуждался вопрос о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в государствах - членах ОДКБ", - добавил пресс-секреатрь.-0-