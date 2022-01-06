Зась проинформировал о реализации решения о направлении в Казахстан миротворческих сил ОДКБ

6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся сегодня, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Станислав Зась проинформировал о ситуации в Республике Казахстан и о ходе реализации решения Совета коллективной безопасности о направлении в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ для нормализации обстановки в стране, - отметил пресс-секретарь. - В настоящее время военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов".

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле", - добавил пресс-секретарь.-0-