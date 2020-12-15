Заседание коллегий министерств образования Беларуси и России проходит в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сказал журналистам заместитель Государственного секретаря Союзного государства Виктор Сиренко, профильные министерства двух стран работают достаточно продуктивно. "17 ноября был подписан, я считаю, знаковый документ в содействии в аккредитации вузов двух стран. А это, соответственно, база, платформа, на которой можно строить дальше систему высшего образования. Для нас важно, что есть здоровый интерес к образовательной среде Беларуси, где работают два филиала российских вузов. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков ознакомился с этой базой, с программами, которые осуществляются, вообще с деятельностью этих вузов. Для Беларуси крайне важно, чтобы учащиеся, которые получают там образование, в последующем были востребованы на рынке труда, чтобы это было на самом деле образование очень высокого уровня", - сказал он.

По словам заместителя госсекретаря, российская сторона выразила желание посетить также Белорусско-Российский университет в Могилеве. "Это единственный вуз в стране, который проводит обучение учащихся по российским и белорусским программам. По линии Союзного государства, Посткома проведено обновление этого университета. Он уже в новых стенах, с новыми лабораториями и направлениями деятельности. У министра это вызвало живой интерес, - подчеркнул он. - Хочется также вспомнить Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, который проходит на базе БНТУ. В следующем году он будет юбилейным, десятым. К этому форуму проявляют интерес в том числе другие страны и другие вузы".

Виктор Сиренко с сожалением добавил, что пандемия, конечно, внесла свои коррективы в планы двух стран. "Слет туристов, слет натуралистов, олимпиада - они не могут проходить дистанционно. Мы надеемся, что все-таки новый год позволит нам выполнить те задачи, которые мы перед собой поставили. Ведь когда мы дистанционно общаемся, все-таки не хватает человечности. Душевность через экран передать труднее", - добавил он.-0-

Фото Андрея Покумейко