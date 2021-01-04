Завкафедрой политологии БГЭУ рассказал об особенностях подготовки специалистов

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об особенностях подготовки специалистов рассказал сегодня на пресс-конференции кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета Николай Веремеев, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, Николай Веремеев рассказал о специальности "политолог-менеджер". "Это человек, который с одной стороны знает, как устроена сфера государственного управления, общественных отношений, разбирается в том, что происходит в стране, в политической, социальной и иных сферах. В то же время он приобретает знания в области экономики, управления. Поэтому наш учебный план насыщен дисциплинами не только политологическими, но еще и экономического, управленческого профиля, - отметил он. - Мы стараемся готовить специалистов, которые бы смогли заниматься не только фундаментальными исследованиями, а прежде всего практической деятельностью в сфере общественных отношений - взаимодействия государства, гражданского общества, бизнес-структур". Он подчеркнул важность практикоориентированности учебного процесса.

По его словам, в 2020 году в БГЭУ запустили новую магистерскую программу "Экономическая политология. Анализ и прогнозирование политических процессов". "Буквально под конец года мы провели масштабную научно-практическую конференцию в онлайн-формате "Современная политическая наука в траекториях развития государства, бизнеса и гражданского общества". Это мероприятие соединило представителей разных стран - у нас были участники из России, Украины, Польши, Армении, Казахстана и других государств. Всего поступило порядка 200 заявок. По откликам конференция достаточно хорошо прошла, и многие участники предлагают сделать ее ежегодной", - добавил он.-0-