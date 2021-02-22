Здоровье и понимание в семье стали основными приоритетами белорусских мужчин в 2020 году

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным выборочного обследования домохозяйств, основными приоритетами белорусских мужчин в 2020 году стало здоровье и понимание в семье. Такая информация содержится в статистическом обзоре ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В обследовании приняли участие мужчины в возрасте от 16 лет и старше, которые оценивали приоритеты по десятибалльной шкале. Результаты показали, что основной ценностью для белорусских мужчин стало здоровье (8,5), а следом идет понимание в семье (8,1). Далее в порядке убывания среди приоритетов у мужчин расположился материальный достаток (6,9), желание жить без конфликтов (6,0) и любовь (5,9).

Также названы наиболее популярные виды отдыха. В прошедшем году мужчины предпочитали смотреть телепередачи, видеофильмы и слушать музыку (59%), общаться с друзьями (44%), проводить время за компьютером и в интернете (38%). Наименее популярным видом отдыха стало занятие хобби (11%).

По данным переписи населения, которую провели в 2019 году, численность мужчин в республике составила 4351,4 тыс. человек, или 46,2% в общей численности населения Беларуси.-0-