Зеленая мобильность стимулирует устойчивое развитие малых городов Беларуси - ПРООН

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зеленая мобильность помогает сделать малые города комфортнее, экологичнее, расширяет возможности для использования новых цифровых технологий, стимулирует новые партнерства и межрегиональное взаимодействие. О позитивных результатах реализации проекта "Зеленые города" корреспонденту БЕЛТА рассказали в представительстве ПРООН в Беларуси.

Особый запрос на создание комфортных и безопасных улиц для всех пользователей инфраструктуры малых городов отмечал и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, национальный координатор проекта "Зеленые города" Александр Горошко. "Реализация парковочной политики, организация пешеходных улиц и зон, замедление скорости движения транспорта - наиболее эффективные меры по снижению транспортной нагрузки в малых городах, сокращению вредных выбросов, включая CO2", - сказал он.

По проекту "Зеленые города", который реализуется ПРООН в партнерстве с Минприроды Беларуси и при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ), в Полоцке и Новополоцке как раз была создана новая дорожная инфраструктура, в том числе и для велосипедистов, применены инновационные технологии организации движения общественного транспорта и регулирования транспортных потоков.

Предварительный анализ результативности этих нововведений дает основания говорить об успешности применения подходов зеленой мобильности в условиях малых городов.

Созданная в двух городах велосипедная инфраструктура - велодорожки, велогаражи, велостоянки, велосипедные перекрестки - дает местным жителям ряд экологических, социальных и экономических преимуществ. Сокращаются выбросы CO2 и концентрация вредных веществ в воздухе. Среди населения получает распространение здоровый образ жизни, создаются предпосылки для развития местного предпринимательства за счет расширения велосипедного сервиса и открытия новых коммерческих точек в пешеходных и велосипедных зонах.

Оптимизация системы движения общественного транспорта, умные светофоры и инновационная дорожная разметка позволяют сделать передвижение по городу более удобным и безопасным. Надежность общественного транспорта мотивирует жителей предпочитать его личным автомобилям.

"Результаты внедрения зеленой мобильности в малых городах подчеркивают ключевую роль сотрудничества городских администраций, бизнеса, горожан на городском и межрегиональном уровнях, - отметила постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева. - Комплексный и инклюзивный подход к развитию городской зеленой мобильности помогает усилить потенциал местного устойчивого развития, улучшить здоровье горожан, окружающую среду и качество воздуха, содействовать социально-экономическому развитию регионов".

Партнерство всех сторон - одно из главных условий устойчивости полученных результатов. Оно также важно для поиска источников финансирования для новых проектов в области устойчивого городского развития. Минприроды, городские администрации и представители общественности продолжают вместе работать над распространением практик зеленой городской мобильности на другие малые города Беларуси.-0-