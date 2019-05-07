Зеленые города: какими должны стать населенные пункты Беларуси

Озеленение городов - вопрос, важный не только для красоты и комфорта, но и для здоровья людей. Решению этой задачи уделяется особое внимание во второй год трилогии "Малой родины". О планах по экологическому развитию населенных пунктов Беларуси рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Анализ международного опыта

Минприроды Беларуси провело анализ национальных и зарубежных подходов к установлению нормативов в области озеленения для населенных пунктов. "Основные категории нормативов - это обеспеченность населения озелененными территориями (в кв.м/чел.) и уровень озелененности (в %). В Беларуси эти нормативы устанавливаются в технических нормативных правовых актах и применяются при разработке градостроительных и строительных проектов", - пояснили в министерстве.

На данный момент минимальные значения нормативов для населенных пунктов Беларуси - от 8 до 17 кв.м/чел. озелененных территорий общего пользования, от 9 до 20 кв.м/чел. - в жилой застройке; 40% площади застроенной части города, 25% площади жилой застройки. Расчет этих показателей проводится в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Специально уполномоченным государственным органом в этой сфере является Минстройархитектуры.

Разные страны предлагают свои нормативы в области озеленения. Например, в документе правительственного агентства Великобритании English Nature рекомендуется обеспечивать как минимум 2 га доступной природной территории на 1 тыс. человек, что составляет 20 кв.м/чел. В Париже норма зеленых насаждений - от 3 до 14 кв.м/чел. в зависимости от района города. В Москве согласно нормам и правилам проектирования уровень озелененности участков жилой застройки должен быть 40-60%.

В Минприроды отметили, что установленные в Беларуси нормативы в целом можно считать сопоставимыми с европейскими подходами в этой области.

Ситуация за рубежом

Белорусские специалисты изучили данные из открытых источников о ситуации в разных городах мира. Например, в Бирмингеме (Великобритания) уровень озелененности составляет 11%, в Берлине (Германия) - 30%, в Стокгольме (Швеция) - 39%, в Шеффилде (Великобритания) - 45%. Что касается обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, в Москве (Россия) она составляет от 6 до 26 кв.м/чел. в зависимости от района города, в Будапеште (Венгрия) - 8 кв.м/чел., в Новосибирске (Россия) - 9 кв.м/чел., в Чикаго (США) - 12 кв.м/чел., в Санкт-Петербурге (Россия) - менее 16 кв.м/чел., в Вене (Австрия) - 17 кв.м/чел., в Екатеринбурге (Россия) - 19 кв.м/чел.

Данные исследования, проведенного для 386 городов Европы по единой методологии с использованием данных дистанционного зондирования Земли, говорят о том, что обеспеченность населения озелененными территориями находится в диапазоне от 3-4 кв.м/чел. в Бетисе и Альмерии (Испания), Реджо-ди-Калабрии (Италия) до 300 кв.м/чел. в Льеже (Бельгия), Оулу (Финляндия), Валенсьене (Франция). Было установлено, что наименьшие показатели характерны для юга и востока Европы, их рост наблюдается к северу и северо-западу Европы.

В еще одном исследовании, проведенном для 20 европейских городов, приводятся данные об обеспеченности населения озелененными территориями в диапазоне от 3 кв.м/чел. в Барселоне (Испания) до 36 кв.м/чел. в Познани (Польша).

"При этом необходимо принимать во внимание различие в разных странах подходов к расчету показателей по озеленению. Это не позволяет считать сопоставление данных по разным городам между собой и с городами Беларуси абсолютно объективным", - подчеркнули в Минприроды.

Перспективы для белорусских городов

В генеральных планах Минска и областных центров содержатся данные о том, какого уровня озелененности планируется достичь. Например, для белорусской столицы этот показатель может составить от 30% до 55% в высокоплотной и смешанной многоквартирной застройке, от 30% до 70% - в усадебной застройке (до 2030 года). В Бресте на перспективу предполагается достичь уровня озелененности в 45% (до 2030 года), Витебске - 43% (до 2025 года), Гомеле - 41% (до 2025 года), Гродно - 40,3% (до 2030 года), Могилеве - 41% (до 2025 года).

Фактический уровень озелененности в этих городах меньше перспективного (например, в Бресте - 26%, Витебске - 24,6%, Гродно - 21,3%, Могилеве - 32%). Более высокие показатели получены по Минску (41,06%) и Гомелю - 40,7%. "Если говорить о средней обеспеченности населения озелененными территориями, то, например, в Минске этот показатель составил 21,18 кв.м/чел.", - добавили в Минприроды.

Совет Министров поручил облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно до 1 марта утверждать и реализовывать планы мероприятий по озеленению населенных пунктов, обращая особое внимание на территории микрорайонов-новостроек. Минжилкомхозу поручено обеспечить координацию работы и информировать правительство одновременно с итогами ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси.

"Облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо обеспечить озеленение городов на уровне 40%, в том числе на территории жилых районов и микрорайонов - не ниже 30%, при этом древесно-кустарниковая растительность в зеленых насаждениях должна составлять не менее 50%", - отметили в Минприроды. По данным облисполкомов и ответственных служб, из 127 городов и районных центров - городских поселков эти показатели не достигнуты: по уровню озеленения в целом - в 80 городах, по уровню озеленения жилых районов - в 36 городах, по доле площади под деревьями и кустарниками - в 72 городах Беларуси. "Это предварительные данные, которые были собраны в сжатые сроки и с применением различных подходов. Показатели будут уточнены в течение 2019 года", - подчеркнули в министерстве.

Планы на 2019 год

Работы по озеленению населенных пунктов будут выполняться в соответствии с республиканским планом мероприятий по наведению порядка на земле в 2019 году. Согласно плану, в этом году более 240 тыс. деревьев и кустарников высадят в населенных пунктах Беларуси. "Это сравнительно небольшая цифра. Если каждый житель Беларуси будет каждый год сажать хотя бы по одному дереву в своем населенном пункте, то ежегодно в городах и селах страны будет становиться на 9 млн деревьев больше, - отметили в Минприроды. - При этом посадки должны проводиться организованно, и нельзя забывать о том, что каждому дереву впоследствии необходим уход".

Планируется проводить комплексную работу по экологическому развитию регионов страны. Например, в Орше планируется реализовать пилотный проект зеленого города. Минприроды будет плотно заниматься не только созданием экологической карты Орши, но и вопросами отходов, использования вторичных материальных ресурсов, предотвращения загрязнения окружающей среды, рационального использования полезных ископаемых, наведения порядка на земле. Этот опыт планируется перенести и на другие города, в первую очередь на 11 крупных городов, определенных в стране как точки экономического роста.

"Обустроим малую родину"

В 2018 году в Беларуси стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину". Ее цель - вклад каждого в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоема. Это может быть посадка деревьев или кустарников, покраска забора и скамеек, уборка мусора, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов. Эту инициативу поддержали все регионы Беларуси.

В этом году кампания продолжается. Проводятся различные акции и мероприятия по озеленению, наведению порядка на земле, а также благоустройству районов, парков с привлечением органов государственного управления, учреждений образования, общественных организаций, предприятий. "Для Минприроды важно привлечь белорусов к благоустройству территорий, повысить уровень экологической культуры и экологической ответственности. Поэтому проведение экологических акций - наиболее привлекательная форма работы", - отметили в министерстве.

Дополнительным стимулом к более активным действиям может стать введение рейтинга экологического развития регионов Беларуси. Такой рейтинг будет отражать усилия местных органов власти по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни населения.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-