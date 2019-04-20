Зенитный ракетный комплекс "Трио" будет представлен на MILEX 2019

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зенитный ракетный комплекс "Трио" будет представлен на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Перспективная разработка будет представлена ООО "БСВТ - новые технологии". Как пояснили в Госкомвоенпроме, появление ЗРК "Трио" связано со стремительным развитием малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, с которыми существующие комплексы противовоздушной обороны не в состоянии эффективно бороться.

Комплекс предназначен для противовоздушной обороны точечных военных и промышленных объектов, воинских частей и соединений сухопутных войск и поражения малоразмерных воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов. В его состав входят подвижный пункт управления со средствами разведки (ППРУ), модернизированная боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего действия 9К35 "Стрела-10" модернизированная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка", роботизированный пулеметный модуль "Берсерк" на базе скорострельных авиационных пулеметов ГШГ-7,62.

"Огневые средства ЗРК дополняют друг друга, что позволяет ему эффективно уничтожать малоразмерные воздушные цели различного класса, включая мини-БПЛА, - отметили в Госкомвоенпроме. - Все огневые средства смонтированы на гусеничных шасси, что позволяет им уверенно передвигаться по пересеченной местности с различным типом грунта".

По оценке белорусских специалистов, "Трио" - относительно недорогой комплекс, имеющий высокий боевой потенциал.-0-