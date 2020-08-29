Жара до +32°С ожидается на юге Беларуси 30 августа

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Беларуси 30 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье днем в южных районах максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов выше нуля. В других регионах будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западным и центральным районам пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем будет 22-28 градусов, по южной половине - 29-32 градуса выше нуля.-0-

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