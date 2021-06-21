Жара сохранится в Беларуси до конца недели

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Жителей Беларуси на предстоящей неделе ждет настоящий африканский зной. Дождей будет немного, а июньское солнце продолжит безжалостно палить. Температурный фон только за прошедшие сутки на 6-10 градусов превысил климатическую норму, а ведь основная жара еще впереди. Не приносят большого облегчения и ночи, ведь столбики термометров ниже плюс 15-21 не опускаются, а с восходом солнца воздух настолько интенсивно прогревается, что уже к 9 утра, как правило, температурный фон по стране превышает 25-градусные отметки", - рассказали синоптики.

По предварительному прогнозу, дышать станет легче только к концу недели, когда дневная температура понизится до 21-28 градусов тепла.

Во вторник, 22 июня, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 17-23. Днем будет 29-34 градуса тепла, местами по юго-востоку до плюс 35.

В среду, 23 июня, по западу страны в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 17-22. Днем воздух прогреется до 29-34 градусов, местами до плюс 35-36.

В четверг, 24 июня, местами по республике пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, в дневные часы при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет плюс 18-23. Днем ожидается 28-34 градуса тепла, местами плюс 35-36.

В пятницу, 25 июня, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 17-23. Днем будет 25-32 градуса тепла, по востоку плюс 33-36.

В субботу, 26 июня, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 16-23. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов, по востоку - до плюс 29-32.

В воскресенье, 27 июня, местами по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 14-21. Днем будет 21-28 градусов тепла.-0-

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