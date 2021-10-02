Женщины Беларуси и России выступают за активизацию социально-политического взаимодействия

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Женщины Беларуси и России выступают за активизацию сотрудничества в области социальной политики Союзного государства. Таков один из итогов состоявшегося белорусско-российского круглого стола "Социальная политика Союзного государства", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло во время визита делегации Союза женщин России в Беларусь, который состоялся по приглашению Белорусского союза женщин. Активистки женских союзов обсудили актуальные для двух стран темы, обменялись опытом работы и наметили реализацию совместных проектов. Круглый стол был организован при поддержке представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске и прошел с участием делегаций женских союзов двух стран, министерств и ведомств. Речь шла в том числе о вовлечении социально активных женщин двух стран в совместную созидательную деятельность. Во время встречи представительницы двух объединений обсудили инициативы и законы, которые реализуются в двух государствах, направленные на защиту материнства, детства, семьи, на право трудовой деятельности, получения образования и медицинской помощи.

Председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума БСЖ Марианна Щеткина и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан

Кроме того, на круглом столе шла речь о совместных усилиях союзов женщин России и Беларуси в противостоянии политическому терроризму, о совместной выработке методов и форм участия в политическом обеспечении движения по развитию интеграции. Была также озвучена инициатива создания совместного цифрового информационного ресурса Белорусского союза женщин и Союза женщин России.

Накануне в замковом комплексе "Мир" состоялся выездной круглый стол "Женщины за Союзное государство: историческая, культурная и духовная общность народов Беларуси и России". Он также был организован при поддержке правительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

Особое внимание на встречах было уделено роли женщин в создании безопасного, стабильного будущего и интеграционных процессах.-0-

Фото Оксаны Манчук