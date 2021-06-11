Жук: экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические и социальные результаты Беларуси как бельмо на глазу в постковидной Европе. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук обратил внимание, что социально-экономическая модель Беларуси - довольно устойчивая система. И очередные санкции, о которых заявляет Европейский союз, свидетельствуют о том, что развалить белорусскую модель ему не так уже и легко.

"Была бы плохая (социально-экономическая модель. - Прим. БЕЛТА), сама бы упала, как у некоторых наших соседей. Социальные отношения, которые выстроены в обществе, и социальная политика государства (поддержка пенсионеров, многодетных семей и так далее) дает свой эффект. Может быть, у нас нет атомных зарплат, но зато у нас есть гарантия реализации практически всех жизненных прав, - подчеркнул глава медиахолдинга. - И вот этот результат - и экономический, и социальный - как бельмо на глазу в постковидной Европе".-0-