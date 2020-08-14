Жук о протестных акциях: мне очень обидно, что многие минчане стали пушечным мясом уличных баррикад

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силовое противостояние с правоохранителями во время уличных акций в Минске было четкой и спланированной акцией. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Самое нехорошее в этой истории то, что тот Минск, к которому мы привыкли, очень сложно будет вернуть обратно. Мы потеряли очень важный элемент - спокойствие граждан на улицах. Мы стали свидетелями четкой, спланированной акции по, скажем так, силовому противостоянию с правоохранительными структурами. Что в результате мы получили? Под замес, как говорил министр (внутренних дел. - Прим. БЕЛТА) попали в том числе и люди, случайно проходившие мимо либо не воинственно настроенные", - сказал Дмитрий Жук.

По его словам, это и есть один из элементов тактики "цветной революции", ведь провокаторы прекрасно понимают, что подставляют обычных людей, в то время как сами успевают ускользнуть от правоохранителей. "Мне просто очень обидно, что многие-многие минчане стали пушечным мясом уличных баррикад", - заявил глава издательского дома.

По словам председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, случилось то, о чем и предупреждали многие политологи и о чем говорили в новостных эфирах: радикально настроенные протестующие спровоцировали столкновения, в которых пострадали в том числе и мирные люди. "Случились выборы, вышли люди. Одни из них, чтобы высказать свою позицию, их звали одни Telegram-каналы. В других Telegram-каналах собирались совершенно другие люди: цель была одна - добиться столкновений, в результате которых пострадали бы все", - отметил он.-0-