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12 марта 2021, 22:32

Жук: рейтинг доверия Лукашенко говорит о поддержке большинством населения действий белорусских властей

Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1"
Дмитрий Жук. Скриншот из видео "Беларусь 1"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг доверия Президенту Беларуси Александру Лукашенко говорит о поддержке большинством населения действий властей. На это обратил внимание директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это очень солидная цифра (рейтинг доверия Александру Лукашенко составил 66,5%. - Прим. БЕЛТА), на самом деле. У людей произошла такая внутренняя перезагрузка. Мы увидели те проявления в нашем обществе, к которым мы, естественно, не были готовы, мы не ожидали их увидеть. И это был определенный шок и где-то даже у некоторых людей трепет. Я надеюсь, мы такой острый период уже прошли. И сегодняшняя цифра говорит о том, что большинство людей все-таки доверяет тем решениям, которые принимала власть, а не какой-то другой позиции. А власть у нас олицетворяет именно Александр Лукашенко", - отметил Дмитрий Жук.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов сравнил рейтинг доверия белорусскому Президенту с ситуацией в других странах. "При аналогичных опросах в других государствах у действующих руководителей особенно в пандемийный период рейтинги не выше 25%, а в целом от 10 до 20%, насколько я помню. У некоторых даже ниже 10%", - обратил он внимание.

Как сообщалось, по заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитический центр ЕсооМ провел в Беларуси социологический опрос. Было опрошено почти 10 тыс. респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов страны.

Согласно исследованию Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей Беларуси. Бабарико - 2,5%, Тихановской - 1,5%, Латушко - 1,3%, Гайдукевичу - 1,9%, Головченко - 3,8%, Румасу - 0,4%, Кочановой - 4,4%, Макею - 2,4%. Никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8% опрошенных.

57,8% респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, обоснованы. Большинство белорусов уверено: акции протеста оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Такая позиция у 75,9% респондентов.

Отвечая на вопрос, какие достижения суверенной Беларуси нужно сохранить, 72,9% опрошенных отмечают порядок и стабильность в стране, 57,3% - суверенитет и независимость, 54,2% - уровень оказания медицинских, образовательных услуг, 48,9% - качество продуктов питания и товаров промышленного производства, 39,3% - социальную направленность внутренней политики, 36,6% - уровень жизни и благосостояния граждан, 18,8% - развитие атомной энергетики, 12,7% - достижения в спорте.-0-

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