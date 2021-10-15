Жук: США пытаются обвалить экономику Европу и при этом улыбаются в 32 зуба

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки пытаются обвалить экономику Европу, потому что считают Европейский союз экономическим конкурентом. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня что делают американцы: они обещали европейцам сжиженный газ, а продали его в Азию, потому что там были котировочки повыше. И сегодня они опять приваливают экономику Европы, по сути, убирают экономического конкурента. При этом улыбаются в 32 зуба американской улыбкой и говорят, что все будет хорошо. Не нужно в это верить", - считает Дмитрий Жук.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин во время передачи заметил, что США сейчас толкают Европу к войне на своей же территории, целью здесь могла быть Беларусь. Однако европейский политический истеблишмент, добавил политолог, все же тормозит этот процесс. Там, считает аналитик БИСИ, понимают, что любая война - это ослабление и Европы, и России во благо англо-саксонского мира.

"США, Великобритания не доверяют европейским партнерам. Понимают, что европейские партнеры уже начинают осознавать значимость интеграции с Россией - энергетической, финансовой, геополитической. Это, естественно, большой увар для идеи евроатлантического партнерства", - сказал Алексей Авдонин.-0-