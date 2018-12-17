Журналистов стран ОДКБ обучили навыкам безопасности при освещении борьбы с терроризмом

17 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обучающий семинар для представителей СМИ государств - членов ОДКБ по антитеррористической тематике прошел в Подмосковье на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Мероприятие было организовано по инициативе Секретариата ОДКБ в соответствии с протокольным решением Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Представители СМИ прослушали курс лекций о действиях журналистов при освещении тематики борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также по проблемам обеспечения личной безопасности журналиста в зонах чрезвычайных ситуаций и приняли участие в практических занятиях по психологической подготовке, овладению приемами выживания в условиях вооруженных конфликтов, - отметил Владимир Зайнетдинов. - Вручая слушателям сертификаты о прохождении учебного курса, заместитель начальника Всероссийского института повышения квалификации МВД России по науке полковник полиции Илья Бондарь отметил, что хотя в институте впервые столкнулись с обучением столь специфической аудитории, опыт общения преподавателей с представителями журналистского цеха следует признать весьма полезным. Он заявил о намерении администрации института подумать над закреплением этой тематики в институтской учебной программе на постоянной основе. Эту идею поддержали и слушатели семинара. Они отметили высокий уровень преподавательского мастерства персонала Всероссийского института повышения квалификации и отметили несомненную пользу знаний и навыков, которые они приобрели в период обучения".-0-