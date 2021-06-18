Зинкевич: Неделя молодежи - отличная возможность проявить себя в различных сферах

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи предоставит молодым белорусам дополнительную возможность проявить свои таланты во время Недели молодежи в различных сферах, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Неделя молодежи призвана придать новый импульс молодежному движению страны. Наша организация примет в ней самое активное участие. Мы предложим молодым людям ряд инициатив, в которых ребята смогут принять непосредственное участие, проявить свои самые лучшие качества и показать разносторонние таланты. В частности, сегодня модно быть здоровым и многие юноши и девушки выбирают ЗОЖ. Именно на популяризацию здорового образа жизни и пользу от занятий физической зарядкой направлен новый молодежный интернет-челлендж "Народная зарядка", - рассказала Юлия Зинкевич.

Особенно широко на Неделе молодежи представлено гражданско-патриотическое направление. В день 80-летия начала Великой Отечественной войны белорусская молодежь почтит память погибших во время мероприятий республиканского патриотического проекта "Память сердца". "22 июня в 12.00 в регионах страны и городе Минске актив БРСМ зажжет у памятников и обелисков лампады в форме "Память сердца", возложит цветы и почтит память погибших минутой молчания". Днем ранее в Бресте состоятся финальные мероприятия международной акции "Сад памяти". Молодежь Союзного государства заложит на территории, прилегающей к мемориальному комплексу "Брестская крепость", аллею из хвойных деревьев, примет участие в открытом диалоге "Мы помним, мы гордимся!", а в рамках международного патриотического проекта "Огненные картины войны" создаст уникальную инсталяцию "Холмские ворота Брестской крепости", - дополнила секретарь ЦК БРСМ.

Юлия Зинкевич отметила, что во время Недели молодежи во всех регионах страны при поддержке ЖКХ состоятся мероприятия молодежного проекта БРСМ "#раЗАм з бацькамі" по благоустройству детских дворовых площадок силами родителей, волонтеров "Доброе сердце", масштабно пройдут областные туры республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", состоится официальное открытие третьего трудового семестра, будут реализованы благотворительные проекты "Все краски жизни для тебя", "Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера" и многие другие. "Безусловно, яркие краски в Неделю молодежи привнесут региональные туры национального фестиваля молодежного творчества "Огонь молодежных талантов". Мы ждем молодежь на наших проектах. Более подробную информацию можно узнать в официальных группах и пабликах БРСМ в социальных сетях", - пояснила она.

Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечается День молодежи. В нынешнем году принято решение объявить 21-27 июня Неделей молодежи, которая пройдет под слоганом "Время выбрало нас!". -0-