Звания "Женщина года - 2019" удостоены 38 белорусок

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019" победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц состоялась сегодня во Дворце Республики в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В конкурсе участвовали более 250 женщин. Финалы областного тура проходили в регионах. В итоге определили 38 победительниц, которым вручены дипломы и знак-символ "Васильковая жар-птица".

В номинации "Успешный руководитель" чествовали женщин, успешно работающих в бизнесе, внесших значительный вклад в развитие личностного и профессионального потенциала женщин, создавших благоприятные условия труда на производстве и в других сферах деятельности, способствующих развитию женского движения в регионах. Победительниц поздравила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. "Работая на предприятиях, в организациях, вы делаете все, чтобы наша страна была краше и лучше, чтобы здесь всем жилось комфортно", - сказала она, обращаясь к присутствующим.

Победители номинации "Лидер Белорусского союза женщин" - лучшие руководители первичных организаций БСЖ. "Васильковую жар-птицу" им вручил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. "Женщины успевают и руководить, и созидать, и реализовываться во всех профессиях", - сказал вице-премьер. Он обратил внимание, что доля женщин в Палате представителей седьмого созыва составляет около 40%. "Это показатель того, что в стране с социально ориентированной экономикой роль женщин постоянно возрастает", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Награда вручена начальнику отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского горисполкома, председателю Пинской городской организации ОО "Белорусский союз женщин" Валентине Кулак в номинации "Лидер Белорусского союза женщин"

Не остался незамеченным весомый вклад женщин в развитие духовно-нравственного потенциала общества, благотворительную и волонтерскую деятельность. Их наградили в номинации "Духовность и культура". Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич обратил внимание, что ему выпала честь вручать награды в самой творческой номинации. "Талант белорусской женщины, ее красота и безупречный вкус позволяют создавать чудесные произведения искусства, которые формируют национальное наследие. Именно это наследие, которое, как отметил глава государства, позволяет сохранять моральные и духовные ориентиры белорусского народа, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

Во время награждения

Наталья Бондаренко: белорусы умеют побеждать, я горжусь, что могу это доказывать Наталья Бондаренко уверена, что каждый человек своими талантами, делами, профессиональной и общественной деятельностью двигает страну вперед. И она рада, что ее личные победы тоже этому помогают.

В номинации "Материнская слава" отмечены многодетные матери, в том числе воспитывающие приемных детей, а также те, кто воспитал детей, которые достигли успехов на международном уровне.

В номинации "Хозяйка села" чествовали женщин, внесших значительный вклад в развитие малой родины, сельскохозяйственного производства, агроэкотуризма, социальной инфраструктуры и местного самоуправления.

В белорусские агроусадьбы туристы едут за душевным теплом - Наталья Прокопук Агроусадьба "Валерия" размещается в 35 км от Беловежской пущи. В среднем за год ее посещает около 2 тыс. туристов. Наталья Прокопук верит, что число посетителей, в том числе любителей гастрономических путешествий, будет расти.

Конкурс проводится общественным объединением "Белорусский союз женщин" с целью поощрения женщин страны, добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности. В числе основных задач - демонстрация роли женщин в современном обществе, их вклада в поддержание здоровья нации, воспитание детей, социально-экономическое и гуманитарно-культурное развитие Беларуси; повышение социального статуса женщины и привлечение внимания к общественной значимости роли женщины; консолидация усилий БСЖ, других общественных объединений, организаций различных форм собственности в активизации их деятельности по улучшению положения женщин, поддержке женских инициатив по различным направлениям.-0-

Фото Оксаны Манчук

Щеткина: белорусские женщины благодарны государству за мудрую семейную политику Председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина отметила, что женщины играют значительную роль в развитии страны. Они широко представлены в местных органах власти, в парламенте.