20-летний нападающий "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин признан лучшим футболистом чемпионата Беларуси в сентябре

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" назвала лауреатов первого осеннего месяца, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучшим футболистом высшей лиги чемпионата Беларуси в сентябре стал форвард минского "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин. 20-летний нападающий 27 сентября забил 4 гола в победном матче с "Минском" (6:1), и вышел на первое место в бомбардирской гонке, имея в своем активе 13 мячей.
В числе номинантов также были Михаил Гордейчук ("Динамо", Брест), Игорь Кузьменок ("Торпедо-БелАЗ", Жодино) и Данило ("Динамо", Минск).
Лучшим тренером признан наставник лидера национального первенства брестского "Динамо" чешский специалист Марцел Личка.
Его конкурентами были Сергей Ташуев ("Шахтер", Солигорск), Алексей Бага (БАТЭ, Борисов) и Сергей Гуренко ("Динамо", Минск).-0-