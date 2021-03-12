"300 талантов для Королевы": названы обладатели наград в спринт-барьерах

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители финального этапа легкоатлетических стартов "300 талантов для Королевы" в спринт-барьерах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире мальчиков младшей возрастной группы (2-й класс) чемпионом стал Богдан Карпенко из команды Гомельской области - 12,0 сек. Следом финишировал Алексей Хецкевич из Минской области - 12,2 сек. Третье место занял Макар Темрук из Могилевской области - 12,2 сек.

В средней возрастной группе (3-й класс) все три участника показали одинаковое время - 11,4 сек., но по дополнительным показателям выиграл Артем Милашевский (Гродненская область). Второе место у еще одного представителя этого региона Егора Юрченко. Третья позиция за Артемом Прокопенко из Гомельской области.

Среди ребят постарше (4-й класс) все три призовых места остались за юными легкоатлетами Гомельской области: Иваном Медведевым - 10,7 сек., Артемом Синичковым - 10,9 сек. и Станиславом Петровым - также 10,9 сек.

В соревнованиях девочек младшей возрастной группы (2-й класс) виктория досталась Ксении Макаревич из Гомельской области - 12,1 сек. На второй позиции закончила состязания Евангелина Шедько из Витебской области - 12,5 сек. С аналогичным временем, но уступив по дополнительным показателям, финишировала еще одна спортсменка из Гомельской области Полина Макаревич.

Среди третьеклассниц победила Алиса Нигматулина из Гомельской области - 11,6 сек. Серебро у минчанки Софии Исаевич - 11,7 сек. Бронза досталась Ксении Мацкевич из команды Минской области - 11,8 сек.

В старшей возрастной группе (4-й класс) золотая и серебряная медали обрели прописку в Гродненской области благодаря выигрышу Валерии Ереминой - 11,2 сек. и второму месту Ксении Побудей, лишь по дополнительным показателям пропустившей вперед землячку. Бронзовая награда пришлась впору Маргарите Азимовой из Могилевской области, которая пробежала дистанцию за 11,3 сек.

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года. -0-