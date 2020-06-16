АБФФ внесла изменения в календарь чемпионата Беларуси

Во время матча "Динамо-Минск" - "Ислочь". Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" внесла изменения в календарь второго круга чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Переносы игр связаны с предстоящими изменениями сроков проведения матчей международных турниров под эгидой УЕФА.

Таким образом, поединки 16-го тура 30-го чемпионата Беларуси пройдут 3-5 июля, а не 18-19 июля. Также на более ранние сроки смещены даты проведения встреч 17-го, 18-го и 19-го туров.

Что касается дальнейшего календаря игр национального первенства и расписания матчей Кубка Беларуси, то они станут известны после решения УЕФА о сроках встреч национальных сборных и клубных турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы. На 17-18 июня запланировано проведение заседания исполкома УЕФА, которое пройдет в формате видеоконференции. Ожидается, что на нем будут приняты решения о сроках матчей сборных и клубных команд Старого Света.-0-