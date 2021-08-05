Альберт Батыргазиев принес российским боксерам первое золото на ОИ в Токио

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Альберт Батыргазиев завоевал первое золото токийской Олимпиады для российских боксеров, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за титул олимпийского чемпиона в весовой категории до 57 кг россиянин в упорнейшей борьбе победил американского боксера Дьюка Рэгана - 3:2. Обладателями бронзовых медалей в этом весе стали кубинский спортсмен Ласаро Альварес и Самюэл Такьи из Ганы.

На олимпийском ринге столицы Японии будет разыграно еще девять комплектов наград - пять у мужчин и четыре у женщин.-0-