Александр Ботвинник избран председателем Белорусской федерации бокса

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации бокса на отчетно-выборной конференции общественного объединения избран Александр Ботвинник, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Ботвинника, который будет руководить организацией следующие четыре года. Новый руководитель является первым заместителем генерального директора ОАО "БЕЛАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

На протяжении прошлых лет внук одного из основателей отечественной школы бокса Владимира Ботвинника активно участвовал в работе Минского городского отделения БФБ и клуба любителей бокса имени Владимира Ботвинника в рамках работы Минской областной федерации любителей бокса.

Белорусская федерация бокса под началом нового руководителя продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва в регионах и столице, а также лидеров национальной сборной к отбору и участию в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Первым заместителем ОО БФБ избран Александр Пархомчик. Заместителями руководителя общественного объединения стали Всеволод Беляев и Александр Барауля. На должности генерального секретаря организации будет трудиться Светлана Наумчик. -0-