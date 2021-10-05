Александр Гуштын занял пятое место на ЧМ по борьбе в Норвегии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Александр Гуштын занял пятое место на чемпионате мира по вольной борьбе в Осло (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весе 97 кг спортсмен в поединке за бронзу уступил украинскому борцу Магомеду Закариеву – 3:9. Вторая бронза в данной категории досталась иранцу Моджтабе Голейджи. В финальном поединке, который стал одной из самых долгожданных схваток турнира "вольников", россиянин Абдулрашид Садуллаев победил американца Кайла Снайдера – 6:0 и стал пятикратным чемпионом мира.

В категории 70 кг золото выиграл выступающий за сборную Польши Магомедмурад Гаджиев. В финале он победил киргиза Эрназара Акматалиева – 2:1. Бронзовые награды пришлись впору россиянину Евгению Жербаеву и Зураби Якобишвили из Грузии.

Таким образом, белорусская команда выиграла на чемпионате мира по вольной борьбе одну бронзовую медаль силами Арыйана Тютрина (50 кг) и это седьмое место в командном зачете. Тройку сильнейших дружин планетарного форума в данном виде древнего единоборства составили коллективы России – 173 очка, США – 168 очков и Ирана – 162 очка. Всего в турнире участвовали представители 50-ти стран.

В стартах по женской борьбе определились обладательницы медалей чемпионата мира в весовых категориях 55 кг и 62 кг.

В весе 55 кг не было равных японке Цугуми Сакураи, которая в финале разделалась с немкой Ниной Хеммер, – 10:0. Бронзовые медали записали на свой счет украинка Александра Хоменец и американка Дженна Букерт.

В категории 62 кг награду высшей пробы выиграла Айсулу Тынынбекова из Кыргызстана. В споре за золото она не оставила шансов серебряной медалистке соревнований Кайле Миракл из США – 7:0. Бронзовыми призерами стали японка Нонока Озаки и Гантуя Энхбат из Монголии. Выступавшая в данном дивизионе Вероника Иванова из Беларуси оступилась в поединке против будущей чемпионки мира и в утешении уступила представительнице Японии. -0-