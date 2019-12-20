Александр Хацкевич стал главным тренером волгоградского "Ротора", лидирующего в ФНЛ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Александр Хацкевич стал главным тренеров футболистов волгоградского "Ротора". Он приступит к работе 12 января на учебно-тренировочном сборе команды в Турции. Такая информация размещена на официальном сайте волгоградской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Хацкевич сменил на посту главного тренера "Ротора" Игоря Меньщикова, который недавно возглавил "Тюмень". В новый тренерский штаб также вошли Максим Шацких, Виталий Шпанюк и Виталий Варивончик. Волгоградский "Ротор" сейчас является лидером второго по рангу дивизиона российского чемпионата - ФНЛ, набрав в 25 проведенных матчах 52 очка.

Последним местом работы 46-летнего Александра Хацкевича было киевское "Динамо", которое он возглавлял с июня 2017-го по август 2019 года. По его руководством киевляне выиграли два Суперкубка и дважды становились серебряными призерами чемпионата Украины. До этого белорусский специалист был главным тренером минского "Динамо" и "Витебска", а также национальной сборной Беларуси.-0-