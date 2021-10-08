8 октября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Известный отечественный бизнесмен Александр Мошенский переизбран председателем Белорусской федерации гребли по итогам заседания внеочередной отчетно-выборной конференции Белорусской федерации гребли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В конференции, которая состоялась в штаб-квартире организации приняли участие Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, делегаты и заинтересованные специалисты.
Помимо избрания главы ОО БФГ, ключевым вопросом в повестке дня собрания стало подведение итогов выступления мастеров академического весла на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Делегатами конференции была дана удовлетворительная оценка работы федерации в отчетном периоде, отмечено выполнение национальной командой обязательств по завоеванию количества лицензий на главные старты четырехлетия и невыполнение обязательств по завоеванию олимпийской медали.-0-