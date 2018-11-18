Александр Зверев и Новак Джокович вышли в финал итогового турнира АТР

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне определились участники решающего поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинале немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе одолел третью ракетку планеты швейцарца Роджера Федерера - 7:5, 7:6 (7:5).
Соперником представителя Германии сегодня будет лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович, который переиграл южноафриканца Кевина Андерсона - 6:2, 6:2.
В финале парного разряда американский дуэт Майк Брайан / Джек Сок сыграет с французским тандемом Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю.
Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2018 составляет $7 млн.-0-
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