Александр Зверев и Новак Джокович вышли в финал итогового турнира АТР

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне определились участники решающего поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 5-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе одолел третью ракетку планеты швейцарца Роджера Федерера - 7:5, 7:6 (7:5).

Соперником представителя Германии сегодня будет лидер рейтинга АТР серб Новак Джокович, который переиграл южноафриканца Кевина Андерсона - 6:2, 6:2.

В финале парного разряда американский дуэт Майк Брайан / Джек Сок сыграет с французским тандемом Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю.

Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2018 составляет $7 млн.-0-