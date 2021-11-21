Александр Зверев стал победителем итогового турнира АТР

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Зверев во второй раз стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке немецкий теннисист, занимающий 3-е место в мировом рейтинге, оказался сильнее второй ракетки планеты россиянина Даниила Медведева - 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут. Свой первый чемпионский титул итогового турнира АТР Зверев завоевал в 2018 году, обыграв в финале лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича. В полуфинале нынешнего турнира 24-летний Александр Зверев снова оказался сильнее Джоковича - 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
Даниил Медведев во второй полуфинальной встрече обыграл в двух партиях норвежца Каспера Рууда (8) - 6:4, 6:2.
В финале парного разряда французские теннисиств Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю победили американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери - 6:4, 7:6 (7:0).
Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составил $7,25 млн.
В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.
В финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в мексиканской Гвадалахаре, испанка Гарбинье Мугуруса победила эстонку Анетт Контавейт.-0-