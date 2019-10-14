Александра Данишевская выиграла золото Всемирных пляжных игр в Катаре

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская воднолыжница Александра Данишевская завоевала золотую медаль в прыжках с трамплина на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар), сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу НОК Беларуси.

Самой успешной для белоруски стала вторая попытка. Спортсменка выполнила прыжок на 49,5 м. Конкурентки не смогли превзойти этот результат. Бронзовую медаль выиграла еще одна белоруска - Анна Стрельцова (49 м). Ютта Менестрина (49,3 м) из Финляндии стала обладательницей серебра.

"Счастлива и не ожидала, что сумею победить. Пыталась показать свой лучший результат. Все соперницы сильные и достойные. После прыжка сильно волновалась, потому что после меня могли показать и более высокий результат. Очень приятное завершение сезона", - отметила Александра Данишевская, подводя итоги турнира.

В прыжках на водных лыжах с трамплина сегодня будут соревноваться и мужчины. Беларусь в данном виде программы представляет Степан Шпак.

Всемирные пляжные игры продлятся в Дохе до 16 октября. Медали разыгрываются в 14 дисциплинах: пляжных гандболе, футболе, теннисе, волейболе и борьбе, а также в баскетболе 3х3, акватлоне, корфболе, вейкборде, водных лыжах, скейтборде, плавании на открытой воде, ката (карате) и боулдеринге (вид скалолазания). В соревнованиях участвуют более 1240 атлетов.-0-