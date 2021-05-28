Александра Дмитриева завоевала бронзу на ЧЕ по пулевой стрельбе

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белоруска Александра Дмитриева завоевала бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Хорватии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Она отличилась в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м, открыв счет медалей в стартах взрослых спортсменов. До этого дня на подиум среди белорусов поднимались только юниоры.

Александра Дмитриева выступала в открытой категории, в которой соревновались на равных 124 спортсмена. Как мужчины, так и женщины. Опередить белоруску смогли лишь норвежец Хенрик Ларсен и австрийская спортсменка Ребекка Коэк.

Соревнования в данной дисциплине проходили в открытом тире. На результат в том числе влияли и погодные условия.