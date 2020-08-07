Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Палермо

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (119-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на турнире в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белоруска уступила на двух тай-брейках 15-й ракетке мира Петре Мартич из Хорватии - 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Игра длилась два часа 20 минут. В борьбе за выход в финал Петра Мартич встретится с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт (22) и итальянкой Элизабеттой Кончаретто (156).

В первом раунде белорусская теннисистка уверенно победила бельгийку Элизе Мертенс (23) - 6:4, 6:1, а в поединке 1/8 финала разгромила в двух сетах представительницу Италии Ясмин Паолини (95) - 6:0, 6:2. В основную сетку состязаний в столице Сицилии Александра Саснович пробилась через квалификацию, переиграв россиянку Анастасию Комардину (201), чешку Терезу Мартинцову (133) и испанку Лару Арруабаррену-Весино (154).

Турнир Palermo Ladies Open, который финиширует 9 августа, является первым официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.-0-