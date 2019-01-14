Александра Саснович меньше чем за час победила Кирстен Флипкенс на старте Australian Open

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович (31-й номер мирового рейтинга) победила в стартовом поединке открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде Александра Саснович не испытала особых проблем в игре с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), победив в двух сетах - 6:1, 6:1. Встреча продолжалась всего 58 минут. В 1/32 финала белоруска встретится с эстонкой Анетт Контавейт (20).

Первой из белорусок во второй раунд Australian Open вышла 11-я ракетка планеты Арина Соболенко, обыгравшая сегодня россиянку Анну Калинскую (146) - 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко будет соперничать с британкой Кэти Бултер (99).

Вера Лапко (62) завершила выступление в одиночном разряде, уступив шведской теннисистке Юханне Ларссон (77).

Двукратная победительница австралийского первенства Виктория Азаренко (53) свой первый матч проведет 15 января против немецкой теннисистки Лауры Зигемунд (110). Также завтра в мужском одиночном разряде белорус Илья Ивашко (84) встретится с тунисским теннисистом Маликом Жазири (43).-0-