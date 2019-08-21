Александра Саснович проиграла Магде Линетт в 1/8 финала на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (45-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда белоруска уступила польской теннисистке Магде Линетт (80) - 1:6, 4:6.

В своем стартовом матче Саснович уверенно переиграла словенку Полону Херцог (56) - 6:3, 6:2.

Кроме того, в первом круге парного разряда Александра Саснович и чешка Виктория Кужмова проиграли тандему из китайского Тайбэя Чань Хао-Чин / Латиша Чан - 1:6, 0:6.

На следующей неделе Александра Саснович, а также еще две белорусские теннисистки Арина Соболенко (9) и Виктория Азаренко (41) стартуют на заключительном турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате США в Нью-Йорке.-0-