Александра Саснович проиграла Магде Линетт в 1/8 финала на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (45-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго раунда одиночного разряда белоруска уступила польской теннисистке Магде Линетт (80) - 1:6, 4:6.
.@MagdaLinette advances to the @NYJTL Bronx Open quarterfinals!— WTA (@WTA) 21 августа 2019 г.
The qualifier defeats N0.9 seed Aliaksandra Sasnovich 6-1, 6-4. pic.twitter.com/qYFFxWo4Ms
В своем стартовом матче Саснович уверенно переиграла словенку Полону Херцог (56) - 6:3, 6:2.
Кроме того, в первом круге парного разряда Александра Саснович и чешка Виктория Кужмова проиграли тандему из китайского Тайбэя Чань Хао-Чин / Латиша Чан - 1:6, 0:6.
На следующей неделе Александра Саснович, а также еще две белорусские теннисистки Арина Соболенко (9) и Виктория Азаренко (41) стартуют на заключительном турнире серии "Большого шлема" - открытом чемпионате США в Нью-Йорке.-0-