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07 мая 2021, 15:19

Александра Саснович проиграла в 1/4 финала теннисного турнира в Сен-Мало

Александра Саснович. Фото из архива Jimmie48/WTA
Александра Саснович. Фото из архива Jimmie48/WTA

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) проиграла в 1/4 финала одиночного разряда турнира во французском Сен-Мало с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за выход в полуфинал белоруска уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (84) - 1:6, 0:6. Встреча длилась всего 55 минут.

В борьбе за попадание в финал соперницей Виктории Голубич будет победительница встречи между представительницей Испании Аленой Большовой (105) и французской теннисисткой Хармони Тан (157).

В первом круге этих соревнований Александра Саснович победила французскую теннисистку Тессу Андрианяфитримо (257) - 7:5, 0:6, 7:5, а затем обыграла словенку Тамару Зиданшек (80) - 7:6 (7:3), 6:3.

В парном разряде Александра Саснович и датчанка Клара Таусон вышли в четвертьфинал, победив китайско-нидерландский дуэт Ван Сю / Аранча Рус - 6:3, 6:3. В борьбе за выход в полуфинал белорусско-датская пара сыграет с американским тандемом Кристиан Кейтлин / Сабрина Сантамария.-0-

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