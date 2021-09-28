Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Чикаго

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд турнира в американском Чикаго с призовым фондом $565 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/32 финала с американкой Мэдисон Киз (48) белоруска выиграла первую партию с результатом 6:4, во второй была впереди 2:0, после чего соперница отказалась от продолжения борьбы. Во втором круге Александра Саснович встретится с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (17).

Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (34) сегодня сыграет с китаянкой Чжан Шуай (49).

Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова (136) не смогла оказать серьезного сопротивления немецкой теннисистке Андреа Петкович (64), проиграв в двух сетах - 2:6, 2:6.

Сегодня в 1/16 финала мужского турнира в Софии с призовым фондом $419,4 тыс. белорус Егор Герасимов (112) встретится с представителем Канады Вашеком Поспишилом (68). Герасимов пробился в основную сетку состязаний в болгарской столице, одержав две победы в квалификации. Завтра в первом раунде соперником еще одного белоруса Ильи Ивашко (45) будет испанец Пабло Андухар (92).

Турниры в Чикаго и Софии завершатся 3 октября.-0-