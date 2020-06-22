Александра Саснович вышла в 1/4 финала чемпионата Беларуси по теннису

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович уверенно вышла во второй раунд открытого чемпионата Беларуси, который проходит на кортах минского Дворца тенниса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке одиночного разряда Александра Саснович уверенно переиграла Екатерину Тихонко в двух сетах - 6:1, 6:0. Встреча продолжалась всего 56 минут.

23 июня в четвертьфинале Александра Саснович, посеянная под первым номером, встретится с Вероникой Приц, которая сегодня в упорной борьбе обыграла Анастасию Рафальскую - 7:5, 6:4.

У мужчин первый номер посева россиянин Аслан Карацев выиграл у Хактана Гараева - 6:1, 7:5.

Открытое белорусское первенство завершится 27 июня.-0-