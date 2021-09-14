Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Люксембурге

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (111-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире категории WTA-250 в Люксембурге с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белоруска встречалась с украинской теннисисткой Лесей Цуренко (165) и выиграла в двух сетах - 7:5, 7:6 (8:6). Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Следующей соперницей Александры Саснович будет бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, занимающая 16-е место в мировом рейтинге.
Соревнования в Люксембурге завершатся 19 сентября.-0-