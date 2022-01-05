Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Мельбурне

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом раунде белоруска, занимающая 107-е место в мировом рейтинге, взяла верх над китаянкой Ван Синьюй, у которой 101-я позиция - 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В 1/8 финала Александра Саснович сыграет против шведки Ребекки Петерсон (88). В основную сетку этих состязаний белоруска пробилась через квалификацию, обыграв австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) - 6:2, 6:3 и украинку Лесю Цуренко (118) - 7:5, 6:1. В стартовом матче парного разряда Александра Саснович и латвийская теннисистка Анастасия Севастова встретятся с российско-словацким тандемом Вера Звонарева/Виктория Кужмова. Белорусско-американский дуэт Лидия Морозова/Кейтлин Кристиан уже пробились в четвертьфинал, победив американку Сабрину Сантамарию и японку Мию Като - 4:6, 6:3, 11:9. В игре за попадание в полуфинал Морозова и Кристиан будут соперничать с итальянской парой Сара Эррани/Ясмин Паолини.

На турнире в Аделаиде вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала неожиданно уступила в двух сетах словенке Кайе Юван (100) - 6:7 (6:8), 1:6. Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (27) победила в 1/16 финала испанскую теннисистку Паулу Бадосу (8) - 6:3, 6:2. Следующей соперницей белорусской теннисистки будет австралийка Присцилла Хон (263).

В 1/16 финала мужского турнира в Аделаиде белорус Егор Герасимов (113) победил венгерского теннисиста Мартона Фучовича (40) - 6:3, 6:4. Завтра в поединке за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с итальянцем Джанлукой Магером (62). В основную сетку этих соревнований Егор Герасимов попал, успешно пройдя два квалификационных раунда. Он выиграл у австралийца Генри Ламчинниа - 6:0, 6:1 и представителя Молдовы Раду Албота - 6:3, 0:6, 6:2.

Все эти турниры являются подготовительными перед первым в сезоне турниром серии "Большого шлема" - открытым чемпионатом Австралии, который пройдет на кортах "Мельбурн Парка" с 17 по 30 января.-0-