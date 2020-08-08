Александра Саснович вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Праге

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (119-й номер рейтинга WTA) после выступления на турнире в итальянском Палермо сегодня успешно стартовала в квалификации соревнований в Праге с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке белоруска обыграла в двух сетах 15-летнюю чешскую теннисистку Люси Гавличкову - 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В следующем матче Александра Саснович встретится с румынкой Еленой Рузе (177). Чтобы пробиться в основную сетку пражского турнира нужно преодолеть три квалификационных барьера.

На турнире в Палермо белоруска также стартовала с квалификации, а затем добралась до четвертьфинала, где уступила на двух тай-брейках 15-й ракетке мира Петре Мартич из Хорватии - 6:7 (5:7), 6:7 (3:7).

Состязания в столице Чехии завершатся 16 августа.-0-