Алексей Иванов признан лучшим игроком 22-го тура чемпионата Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин Алексей Иванов признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке с "Витебском" (4:1) 24-летний защитник "Гомеля" не только хорошо выполнял свои оборонительные функции, но и при подключениях в атаку сумел дважды поразить ворота соперников. После этой виктории гомельчане набрали 41 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.

Лидирует действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", у которого 50 очков, вторым идет борисовский БАТЭ, набравший 48 баллов, на третьем месте минское "Динамо" - 45 очков, у брестского "Руха" на один балл меньше.

Встречи 23-го тура состоятся 17-19 сентября.-0-