Алексей Ничипор: турниры по легкой атлетике вне стадионов популяризируют спорт

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турниры по легкой атлетике вне стадионов популяризируют спорт. Такое мнение журналистам высказал один из ведущих спортсменов в толкании ядра Алексей Ничипор, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Раньше я и не мог подумать, что легкая атлетика может быть такая красочная, но с приходом Вадима Анатольевича (Девятовского. - Прим. БЕЛТА) появились надежды. Я знал, что он креативный руководитель, верил, что он изменит ситуацию в лучшую сторону. Так оно и оказалось. Проведение спортивных мероприятий вне стадионов помогает популяризировать легкую атлетику. Очень важно живое общение, зоны активности вокруг сектора. Это все способствует притоку молодежи в спорт", - сказал Алексей Ничипор.

Он отметил, что сейчас уже готов толкать ядро за 21 м, но, по его словам, для этого еще нужно поучаствовать в ряде стартов.

Алексей Ничипор победил в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля в Минске, с результатом в 20,42 м. Среди девушек лучшей стала Алена Дубицкая - 19,19 м.

Соревнования прошли возле столичного Дворца спорта, их цель - популяризация легкой атлетики. Всего выступали 19 спортсменов: девять девушек и 10 парней. Мероприятие прошло в формате городского шоу. Кроме захватывающей борьбы в секторе для зрителей были организованы конкурсы. После церемонии награждения состоялись файер-шоу и салют.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский ранее журналистам отмечал, что Кубок Беларуси по легкой атлетике показал высокие результаты спортсменов. По его словам, это был подводящий старт. Экзаменом для белорусских легкоатлетов станет чемпионат Беларуси.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-