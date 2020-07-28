Алексей Ничипор выиграл турнир по толканию ядра в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алексей Ничипор победил в турнире по толканию ядра, который прошел сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Алексей Ничипор отправил ядро на отметку в 20,42 м.

Вторую строку итогового протокола занял Олег Томашевич - 19,62 м. Замкнул тройку лидеров Дмитрий Карпук (18,75 м).

Фото БФЛА

Среди девушек лучший результат показала Алена Дубицкая - 19,19 м.

Алена Дубицкая победила в турнире по толканию ядра в Минске В своей лучшей попытке Алена Дубицкая показала результат в 19,19 м. На второй позиции расположилась Елена Пасечник, метнувшая ядро на 18,19 м. Елена Абрамчук стала третьей (16,49 м).

Соревнования прошли возле столичного Дворца спорта, их цель - популяризация легкой атлетики. Всего выступали 19 спортсменов: 9 девушек и 10 парней.

Мероприятие прошло в формате городского шоу. Кроме захватывающей борьбы в секторе для зрителей были организованы конкурсы. После церемонии награждения состоялись файер-шоу и салют.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский ранее журналистам отмечал, что Кубок Беларуси по легкой атлетике показал высокие результаты спортсменов. По его словам, это был подводящий старт. Экзаменом для белорусских легкоатлетов станет чемпионат Беларуси.

Девятовский: соревнования по толканию ядра в Минске - экзамен перед чемпионатом Беларуси "Было волнение перед организацией этих соревнований, - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики. - Ведь толкание ядра - весьма специфический вид спорта"

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-