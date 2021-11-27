Алексей Протас помог "Вашингтону" одолеть "Флориду" в матче чемпионата НХЛ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Алексей Протас помог "Вашингтон Кэпиталз" победить "Флориду Пантерз" в матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась в пользу "столичных" со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский нападающий "Вашингтона" Алексей Протас провел на льду 14 мин. 55 сек. (2 мин. 33 сек. в большинстве) и оформил ассистентский дубль, завершив матч с показателем полезности +1. Также на его счету один бросок по воротам и один перехват. В 10 матчах нынешнего сезона экс-игрок минского "Динамо" заработал уже три очка по системе гол+пас (0+3).

В составе вашингтонской дружины хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин. Также гол на счету Тома Уилсона. В проигравшей команде отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

К слову, хет-трик Александра Овечкина в матче с "Флоридой" стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ. Он вышел на шестое место в истории лиги, которое делит с Марселем Дионном и Бобби Халлом. Рекорд лиги по данному показателю принадлежит Уэйну Гретцки, второе место занимает Марио Лемье, замыкает тройку лучших Майк Босси.-0-