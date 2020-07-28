Алена Дубицкая победила в турнире по толканию ядра в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алена Дубицкая победила в турнире по толканию ядра, который проходит сегодня возле столичного Дворца спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке Алена Дубицкая показала результат в 19,19 м.

На второй позиции расположилась Елена Пасечник, метнувшая ядро на 18,19 м. Елена Абрамчук стала третьей (16,49 м).

Фото БФЛА

Соревнования проводятся возле столичного Дворца спорта, их цель - популяризация легкой атлетики. Всего выступают 19 атлетов: 9 девушек и 10 парней. В числе прочих участие в турнире принимает один из ведущих спортсменов Алексей Ничипор. Мероприятие проходит в формате городского шоу. Кроме захватывающей борьбы в секторе для зрителей организованы конкурсы. После церемонии награждения состоятся файер-шоу и салют.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский ранее журналистам отмечал, что Кубок Беларуси по легкой атлетике показал высокие результаты спортсменов. По его словам, это был подводящий старт. Экзаменом для белорусских легкоатлетов станет чемпионат Беларуси.

Девятовский: соревнования по толканию ядра в Минске - экзамен перед чемпионатом Беларуси "Было волнение перед организацией этих соревнований, - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики. - Ведь толкание ядра - весьма специфический вид спорта"

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-