Али Шабанов не поборется за бронзу Игр в Токио

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Али Шабанов (86 кг) уступил в поединке утешительного раунда и завершил выступление в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Соперник белорусского борца Майлс Назем Амин начал схватку с попытки тейкдауна. Затем страсти на ковре поутихли. Стремясь активизировать борцов, судьи наказали за пассивность белоруса, который не смог провести положенную в таких случаях результативную атаку, и счет стал 0:1.

Во втором периоде он опять получил замечание и должен был атаковать. В итоге еще один балл получил экс-американец.

В оставшуюся минуту с небольшим соперник Али Шабанова защищался и смог сохранить добытое преимущество.-0-

Фото Оксаны Манчук