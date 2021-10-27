Алина Горносько выиграла серебро ЧМ по художественной гимнастике

Алина Горносько. Фото из архива НОК - БЕЛТА
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Горносько выиграла серебро чемпионата мира по художественной гимнастике. Турнир стартовал в Китакюсю (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В упражнениях с обручем бронзовая медалистка Игр в Токио заработала от судей оценку 25,950 балла.
Обойти белоруску смогла лишь россиянка Дина Аверина. Ее оценка - 27,750 балла.
Замкнула тройку призеров итальянка София Раффаэлли - 25,850 балла.
Сегодня также станут известны призеры в индивидуальных упражнениях с мячом.-0-