Алина Змушко не вышла в финал на ЧМ по плаванию на короткой воде

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алина Змушко показала 14-е время в своем полуфинальном заплыве на чемпионате мира по плаванию на короткой воде и осталась за пределами медального старта. Уроженка Гомельской области выступала на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала время 30,24 сек. Оно не позволило ей стать участницей решающего заплыва. Три лучших результата по итогам полуфиналов показали россиянка Ника Годун (29,42 сек.), финка Ида Хулкко (29,62 сек.), Мона МакШерри из Ирландии (29,65 сек.).

Что касается других результатов, то отметим победу российских пловцов в эстафете 4х100 м вольным стилем. В захватывающем заплыве Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев показали итоговый результат 3 мин. 03,45 сек. Вторую позицию заняли пловцы Италии - 3 мин. 03,61 сек. Бронзовая медаль у команды США - 3 мин. 05,42 сек.

В аналогичном виде программы у женщин золото разделили сразу две команды. Американские и канадские пловчихи показали на финише одинаковое время - 3 мин. 28,52 сек. Согласно регламенту соревнований бронзу вручили шведским спортсменкам - 3 мин. 28,80 сек.

В стартах на 400 м вольным стилем у мужчин звание чемпиона мира завоевал австриец Феликс Аубек - 3 мин. 35,90 сек. Литовец Данас Рапшис занял второе место - 3 мин. 36,23 сек. Бронзу выиграл Антонио Джакович из Швейцарии - 3 мин. 36,83 сек.-0-