Алина Змушко пробилась в финал на 100 м брассом на ЧЕ по плаванию в Глазго

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Змушко заняла седьмое место в квалификации на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска проплыла стометровку за 1 мин. 5,3 сек. Лучшее время показала ирландка Мона Макшарри - 1 мин. 4,36 сек. Второй результат у итальянки Мартины Карраро - 1 мин. 4,63 сек. Третьей стала финская спортсменка Йенна Лаукканен (1 мин. 4,97 сек.).
В финальный заплыв, который пройдет 7 декабря, отбираются восемь сильнейших пловчих по итогам квалификаций.
Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму 2020 года. Завершатся соревнования 8 декабря.
Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в Шеффилде.-0-