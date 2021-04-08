Алина Змушко выполнила олимпийский норматив на открытом чемпионате России по плаванию

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Алина Змушко установила два рекорда Беларуси на открытом чемпионате России в Казани и завоевала лицензию на Олимпиаду в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

В полуфинальном заплыве открытого чемпионата России по плаванию, который проходит в Казани, на дистанции 200 м брассом спортсменка финишировала второй, показав время 2 мин. 24,33 сек. Таким образом, она обновила свой же национальный рекорд (2 мин. 25,93 сек.), а также с запасом выполнила норматив для участия в Олимпиаде, который равен 2 мин. 25,52 сек.

На стометровке брассом Алина Змушко в предварительном заплыве установила рекорд Беларуси и показала лучшее время на дистанции - 1 мин. 07,37 сек. В финальной части соревнований пловчиха показала шестое время - 1 мин. 07,47 сек.

Открытый чемпионат России по плаванию проходит с 3 по 9 апреля в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта в Казани.