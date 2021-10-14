Американки Эллисон Феликс и Джордан Ларсон - лучшие спортсменки года по версии WFS

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семикратная олимпийская чемпионка американская бегунья Эллисон Феликс признана лучшей спортсменкой года в индивидуальных видах спорта по версии Womens Sports Foundation. Такая информация содержится на официальном Twitter-аккаунте организации.

Церемония вручения наград состоялась в Нью-Йорке. Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 200 м Феликс на Олимпиаде -2020 в шестой раз завоевала олимпийское золото в эстафете.

Лучшей спортсменкой года в командных видах спорта по версии Womens Sports Foundation была признана чемпионка Игр в Токио в составе сборной США по волейболу Джордан Ларсон.

Организация Womens Sports Foundation была основана в 1974 году, ее главной целью является вовлечение женщин в спорт.-0-